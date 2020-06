Sky, Modugno: "Potenzialmente il centrocampo è il reparto più in emergenza"

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è soffermato sulle condizioni del calciatori del Napoli in vista della partita di domani contro l'Inter in Coppa Italia nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il centrocampo potenzialmente è il reparto più in emergenza in casa Napoli. Potenzialmente tutti possono essere disponibili, ma potenzialmente possono essere anche tutti out. Sarà importante la rifinitura di oggi al San Paolo, ma ancora di più l'occhio di Gattuso sia oggi che domani nel valutare le condizioni degli azzurri".