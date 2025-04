Sky, Modugno: “Spinazzola ha subito una dolorosa ‘vecchietta’, ad oggi è in dubbio”

“Buongiorno è uno tosto, ha grande tempra. Vedo abitualmente tanti calciatori, conosco un po' la loro soglia del dolore. Ma il problemino che ha Buongiorno lo porterà purtroppo a stare fuori per almeno due settimane. E’ un ragazzo – ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte a 'Marte Sport Live' - che ha disponibilità a prendersi qualche rischio, ma bisognerà aspettare un paio di settimane per gestire il tutto e guarire.

Spinazzola è fatto male contro la Puteolana, prendendo la cosiddetta 'vecchietta'. E' una botta fastidiosa sul muscolo, sono dolori acuti da cui speri di rientrare subito ma che continui a sentire. Quando la botta è acuta, ecco che non corri bene, perdi equilibrio, magari sovraccarichi altre parti del corpo... Sono situazioni che un professionista deve gestire. Tutti in miglioramento, ma si monitora la situazione. Ad oggi, è in dubbio”.