Sky, Modugno: "Trippier è il giocatore con l'indice di gradimento più alto nella lista di Ancelotti"

Fitta la lista arriva di Cristiano Giuntoli che implica, a sua volta, un numero importante di partenze dettate non tanto dal rendimento stagionale piuttosto dalla caratteristiche del singolo giocatore e dell'attitudine verso il progetto che tecnico e società stanno costruendo. A tal proposito queste le parole di Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Far convergere idee ed esigenze non è semplice ne scontato, ma sicuramente soddisfare le richieste del tecnico, visto anche lo splendido rapporto che c'è tra Ancelotti e De Laurentiis, deve essere alla base del progetto che si sta costruendo. Proprio per questo tra i profili che Giuntoli sta valutando molta attenzione è posta a quelli individuati proprio dal tecnico. E' il caso di Kieran Trippier, giocatore dall'incide di gradimento più alto e primo della lista del mister. E' chiaro però che i giocatori vanno anche ceduti; a sensazione credo che Mario Rui e Hysaj sono i destinati a partire. Meno probabile è l'addio di Kevin Malcuit, giocatore che risponde per caratteristiche alle esigenze di Ancelotti".