Sky, Nosotti: "Ho mandato gli auguri ad Ancelotti in dialetto romagnolo, mi manderà a quel paese..."

Continuano ad arrivare tanti auguri fino in Canada. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport e amico di Carlo Ancelotti: "Ho già mandato un messaggio in dialetto romagnolo a Carlo, è una cara persona ed un amico. Mi manderà a quel paese ed è la cosa più bella che possa fare. Anche lui è diventato nonno (ride ndr). E' un emiliano atipico, che ha imparato il corso delle stagioni. Ha anche lui i suoi momenti, gli girano bene qualche volta. E' una persona semplice, che ho imparato a conoscere da ragazzotto. James al Napoli? Gli piacerebbe molto averlo a Napoli. Carlo è aziendalista, ma anche di uomo di buon senso che non si lascia troppo influenzare, cercando di fare sempre la cosa giusta. La Nazionale? Questa Nazionale adesso ha qualità, con tanti calciatori che hanno talento. Insigne e tutto il movimento ha fatto passi in avanti. Lorenzo si sente leader tecnico ed emotivo di questa squadra. Lo vedo sicuro e maturo".