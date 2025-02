Sky, Nosotti: "Ko che mette tanta pressione, ma Conte trasforma queste cadute in ferocia"

Il Napoli cade contro il Como ed arriva nel modo peggiore all'appuntamento dell'anno, quello dello scontro diretto al Maradona contro l'Inter previsto sabato 1 febbraio alle 18.

Il giornalista Sky Marco Nosotti, dagli studi di Sky Sport, ha provato ad analizzare come ora i partenopei potrebbero reagire a questo delicato momento: "Ora il Napoli deve guardare alla partita con l'Inter e pensare: come siamo stati altro fino a poco tempo fa? Possiamo essere diversamente forti. In situazioni di questa pressioni, con anche rabbia e disappunto, di solito Conte trasforma questi elementi in rabbia e ferocia, riconoscendo ciò che c'è da ripulire e non riportare in campo contro l'Inter".

Questo stop comunque ha dei contraccolpi: "Mette tanta pressione al Napoli, nel momento in cui gli altri patiscono qualcosa di più avendo più di una partita settimanale. Non è il caso dell'Inter, ma in generale, questo era il momento che poteva volgere a favore del Napoli, che si trova con delle assenze e ha cercato soluzioni, come il 3-5-2. Ne ho viste anche altre, come il 4-2-4, ho visto la voglia di Conte di intervenire durante la gara, la cosa è riuscita meglio a Fabregas. Dominante dal punto di vista fisico nel primo tempo, ma l'uomo che doveva essere determinante non c'è stato".