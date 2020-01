Sky, Trevisani: "Al Napoli adesso non segnerebbe nemmeno Maradona!"

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la sconfitta patita dal Napoli al San Paolo contro la Fiorentina: "Al Napoli in questo momento non segnerebbe nemmeno Maradona. Napoli peggior squadra del momento, Lazio miglior squadra del momento, si ritroveranno martedi in coppa Italia. Il Napoli quando gioca benissimo perde, quando gioca male straperde".