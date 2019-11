Sky, Ugolini: "Ancelotti sta vagliando di tornare al 4-3-3. Ci sono pro e contro..."

Il giornalista Sky, Massimo Ugolini ha dato gli ultimi aggiornamenti durante Sky Sport 24 sui possibili pro e contro di un ritorno al 4-3-3 di Ancelotti: "Il tecnico emiliano sta vagliando l'ipotesi di un ritorno al 4-3-3. I pro sono quelli di far tornare alle posizioni più congeniali giocatori come Fabian, Zielinski, Insigne e Callejon mentre i contro di un ritorno all'antico è il dover gestire l'esubero di calciatori nel ruolo di punta centrale e il dover giocare con Allan come centrocampista centrale".