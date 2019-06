Sky, Ugolini: "De Rossi starebbe bene al Napoli, Ancelotti saprebbe gestirlo"

Nei giorni scorsi il nome di Daniele De Rossi è stato accostato al Napoli e lo stesso Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che lo prenderebbe volentieri. Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha commentato la suggestione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Rossi? Per me farebbe a caso del Napoli. Con James in fase di costruzione sarà 4-2-3-1 e avere davanti alla difesa uno come De Rossi sarebbe importante. Dal punto di vista tecnico lo vedrei bene al Napoli, porterebbe esperienza e Ancelotti saprebbe gestirlo nell'alternanza con altri centrocampisti".