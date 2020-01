Sky, Ugolini: "Il Napoli può perdere 3 big in estate e dovrà sostituirli bene"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato del mercato del Napoli nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La società in questi anni ha lavorato bene, ora la valutazione va fatta anche in base al mercato in uscita nella prossima sessione estiva. Koulibaly, Mertens e Callejon potrebbero essere persi. Demme integra il reparto, ma spiccano Allan, Zielinski e Fabian. Vanno benissimo Lobotka e Demme, il problema sarà capire come sostituire i big che partiranno in estate. Là si misurerà il peso del mercato del Napoli".