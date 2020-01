Sky, Ugolini: "Ospina avanti nelle gerarchie, ma Meret potrà tornare titolare"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "I risultati positivi danno fiducia, ha certificato i miglioramenti che il Napoli ha fatto vedere già contro Inter e Lazio. Meret-Ospina? In questo momento Ospina, rispetto a Meret, per Gattuso è più avanti per proporre quel tipo di gioco che vuole. Sono significative anche le sue parole su Meret, ha fatto capire che è un capitale della società. Quando migliorerà nel gioco coi piedi avrà tutte le chance per tornare ad essere il titolare. Per ora però Ospina è favorito".