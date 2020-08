Sky, Ugolini: "Se fai un mercato forte in entrata e poi non vendi arrivano i problemi"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gabriel sfumato? Questo mercato è così per tutti. Prima di acquistare bisogna cedere. E' successo anche alla Juventus. Si rischia di avere più calciatori di quelli consentiti. Se fai un mercato forte in entrata, pensando di vendere, e poi non vendi, allora sì che arrivano i problemi".