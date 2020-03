Sky, Ugolini: "Situazione critica per l’assenza di date disponibili. Su Napoli-Barça..."

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende del calcio italiano e su Napoli-Barcellona: "Tutti dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal Governo. Mi rendo conto che la situazione è critica per l’assenza di date disponibili. Purtroppo non possiamo sapere come sarà la situazione dal punto di vista sanitario nelle prossime settimane. Speriamo che l’arrivo del bel tempo dia una mano e rallenti l’espansione del virus. Al momento mancano le date e gli incastri per fare in modo che il campionato e la Coppa Italia si svolgano senza intoppi.

Barcellona-Napoli? Al momento si dovrebbe giocare a porte aperte ma il Governo spagnolo potrebbe decidere di farla giocare a porte chiuse. Non ci si può catapultare avanti nel quotidiano se non di due o tre giorni. Il virus si sta diffondendo anche in altri paesi europei. Bisogna aspettare per capire con quali mezzi, dal punto di vista organizzativo, si potrà ottemperare alle problematiche calcistiche, che passano in secondo piano rispetto alla salute”.