Sky, Ugolini svela: "Napoli sta compiendo grandi sforzi per dare ad Ancelotti squadra competitiva"

In casa Napoli si lavora intensamente all'affare James Rodriguez, nome caldo e mero obiettivo di questo calciomercato, una trattativa difficile ma non impossibile. A questo proposito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport: "Il Napoli sta compiendo degli sforzi e delle mosse di mercato nell'ottica di un progetto volto alla costruzione di una squadra che possa essere effettivamente competitiva. James Rodriguez è un giocatore che chiaramente non rientra nel progetto di Zidane e questo è un aspetto positivo per il Napoli che ha quindi buona probabilità di riuscire nella trattativa".