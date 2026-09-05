Sneijder: "Inter-Napoli non è Chivu contro Allegri, saranno decisivi i giocatori"

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Wesley Sneijder presenta Inter-Napoli e indica la sfida di San Siro come un test importante anche in vista della Champions.

A poche ore da Inter-Napoli, Wesley Sneijder ha parlato delle ambizioni della squadra di Cristian Chivu durante un evento di Betsson.Sport a Milano. L'ex numero 10 nerazzurro considera la partita contro gli azzurri un passaggio importante anche per preparare la Champions League. "Affrontare il Napoli ti permette di prepararti meglio per la Champions, i giocatori sanno che devono giocare al 100%. L'Inter può mandare un messaggio al mondo: vincendo in campionato e facendolo col Real, riproporrebbe la sua candidatura, magari per arrivare in finale in Europa e per vincere lo scudetto", sono le sue parole riportate da Tuttosport.

Sneijder: "Nessun giocatore di questa Inter avrebbe giocato nella nostra"

Sneijder non vuole invece ridurre il big match al duello tra Chivu e Massimiliano Allegri: "Sarà una partita tra giocatori, non tra allenatori". Netto anche il giudizio sul confronto con l'Inter del Triplete: "La squadra di oggi non è come quella del Triplete, non esiste una squadra così. Avevamo veramente tutto, quella nostra è una squadra irripetibile. Nessun giocatore di questa Inter avrebbe giocato nella nostra Inter". Con una possibile eccezione: "Lautaro? Magari sì…".