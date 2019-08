"Sono interista, ho già deciso!": Biasin conferma la scelta illogica di Icardi

Aggiornamenti sul tormento Mauro Icardi. A parlarne è Fabrizio Biasin, molto informato delle vicende di casa Inter, che scrive così nel suo editoriale per Tuttomwecatoweb: "Icardi. Che bello parlare del caso-Icardi. Che divertente. Quante emozioni (qui sarcasmo). Sul caso-Icardi potete fare due cose: 1) Credere a chi vi dice che il giocatore un giorno apre al Napoli, poi alla Roma, poi vuole solo la Juve, poi ascolta il Psg. 2) Oppure credere a chi vi recita da mesi la stessa filastrocca: nonostante la spinta di chi gli sta vicino ("scegli dove vuoi andare"), la sua risposta è sempre uguale ("ho già deciso e l'ho già scritto, sono interista"). Questa presa di posizione totalmente illogica va oltre le ragioni del calcio e ha pochissimo senso se riferita a un professionista che, come gli altri, ha una data di scadenza (le carriere durano quello che durano), ma di sicuro non difetta di coerenza. Anche questa è una cosa rara, nel calcio. Ora: l'ex capitano resterà fermo sulle sue posizioni fino al 2 settembre? Pare difficile, ma è anche vero che dire no persino alla mega offerta del Monaco (praticamente un milione al mese) è un chiaro segnale che "Icardi" e "logica" si incrociano in un enorme ossimoro".