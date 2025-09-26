Sorrentino esalta Politano: "Al momento è l'esterno più forte in Italia"

Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, proiettandosi al prossimo match tra Milan e Napoli: "Secondo me stavolta gioca Milinkovic-Savic, una richiesta specifica di Conte. In queste partite qua secondo me privilegia Milinkovic perché ha l'arma in più del lancio lungo.

Spinazzola? Un giocatore che è sempre stato forte, poi dopo gli infortuni gravi che ha avuto si è abbassato il suo livello, ma adesso sta dimostrando di stare molto bene. Un bel duello con Saelemaekers, un altro profilo frizzante, un altro calciatore che sta facendo molto bene in questo periodo. Politano? Al momento è l'esterno più forte in Italia".