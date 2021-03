Sorrentino: "Ricordo ancora quel gol di Diawara. Sul quarto posto..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex portiere Stefano Sorrentino. “Ricordo benissimo quel Napoli-Chievo. Quando giochi al vecchio San Paolo e tu sei il Chievo Verona che è una squadra comunque piccola. Vai in vantaggio, pari un rigore a Mertens. Poi nei minuti di recupero succede quel che succede, credimi che lo stadio tremava, tremava tutto. Poi se non ricordo male la partita successiva sarebbe stata con la Juventus quindi se non avessero vinto contro di noi sarebbe stato diverso. Fu una giornata indimenticabile, in negativo per noi, ma davvero incredibile.

Sul quarto posto: Oltre che un grande estimatore di Rino, sono convintissimo che il Napoli possa raggiungere il quarto posto. Non dico che è sicuro perchè nulla è sicuro ma sono davvero convinto”.