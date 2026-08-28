Sorteggio Napoli, Auriemma: "Più impegnativo dell'anno scorso!"
Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto a Stile Tv nel corso di Salite sulla Giostra, ha commentato il sorteggio Champions del Napoli. Di seguito le sue parole: "Per me il calendario del Napoli è più impegnativo di quello della passata stagione. Perché devi giocare contro due inglesi, una campione della Premier League e un'altra che vinse la Champions; sono squadre strutturate da anni.
Poi devi affrontare due norvegesi e non è mai facile: la Norvegia ha eliminato l'Italia dai Mondiali e ha fatto anche una bellissima figura ai Mondiali. Poi devi giocare contro una squadra azera, e vai a giocare là in Azerbaigian. Dopodiché affronti il Villarreal che storicamente credo ha un bilancio in equilibrio contro il Napoli, è sempre difficile. Credo che l'unica di cui possiamo dire menomale è il Club Brugge, perché ti poteva capitare di peggio in quella faccia. Quindi Brugge, Viking e Sabah sono inferiori al Napoli secondo me, le altre sinceramente non le vedo tanto inferiori".
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