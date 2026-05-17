Sosa: "A Pisa con 5 difensori, ma dove andiamo in Champions con questa mentalità?"
Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante del Napoli, nel pre-partita di Pisa-Napoli su Tele A si è espresso così sulle scelte di formazione di Antonio Conte
Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante del Napoli, nel pre-partita di Pisa-Napoli su Tele A si è espresso così sulle scelte di formazione di Antonio Conte: “Non ce l’ho con Conte, ma del gioco si deve parlare. Al di là del risultato, ma ci presentiamo a Pisa di nuovo con 5 difensori? Va bene in Italia per arrivare quarto, forse ci entra pure Allegri. Ma in Europa con questa mentalità dove andiamo? E’ questo che vuole per il futuro De Laurentiis?”.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.
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