Sosa avvisa: "Il Lecce sarà spensierato, Gotti ha fatto capire che conterà la gara col Verona"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato della sfida con il Lecce e non solo: "La Serie A è sempre complicata, l'abbiamo visto anche ad Empoli con quel primo tempo. La partita col Lecce è alla portata, è chiaro, ma a patto che il Napoli sia aggressivo, al di là delle scelte e della qualità. L'atteggiamento deve essere aggressivo, tenendo la palla ed il baricentro alto per segnare subito, se è così non c'è partita, ma se l'atteggiamento è quello del primo tempo di Empoli e con il Como allora soffri anche con il Lecce.

Il Lecce, va detto, poi alla prossima ha il Verona e Gotti non si gioca tutto a Napoli ma tra qualche giorno nello scontro diretto. Il Lecce potrebbe giocare anche rilassato, senza niente da perdere, la prossima col Verona sarà decisiva. Le parole di Gotti in conferenza stampa vanno in questa direzione: a me piace, è un ottimo allenatore, ma leggo che non rischierà i giocatori perché avrà il Verona. Evidentemente sa che a Napoli non rischia la panchina, gli avranno detto hai la fiducia fino al Verona. Il Lecce per questo credo sarà sciolto, spensierato, magari giocherà libero, proverà di più il tiro. Bologna-Milan? La polemica è inutile, il Milan arriverà senza due squalificati importanti ma anche riposato. Poi non è colpa di nessuno, è un evento emergenziale".