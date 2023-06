Sosa elogia il Napoli per lo Scudetto: "Chi non cerca scorciatoie alla fine viene ripagato”

Roberto Sosa, conosciuto da tutti come "El Pampa", ha giocato in Serie A con le maglie di Udinese e Napoli.

L'attaccante argentino, nel corso del Raduno Operazione Nostalgia sponsorizzato da PlanetWin365 a Ferrara, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Napoli? Quando eravamo in Serie C era difficile immaginare che nel 2023 sarebbe arrivato lo Scudetto. Con il passare degli anni però si poteva capire qual era l'obiettivo di De Laurentiis: percorrere una strada pulita, ordinata.

Era difficile pensare allo scudetto, anche per i poteri delle altre squadre. Però alla fine chi ci prova, chi non cerca scorciatoie, alla fine viene ripagato. Questo scudetto è stato straordinario per tutti”.