Manna a Dazn: “De Bruyne stanco, Lobotka per anni il miglior play! Anguissa e McTominay spostano equilibri”

Giovanni Manna a DAZN spiega le scelte di Allegri: De Bruyne stanco, fiducia in Lobotka e importanza di Anguissa e McTominay.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Monza, valida per la nona giornata di Serie A. Il dirigente azzurro ha spiegato le scelte di formazione di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulla necessità di schierare i giocatori più pronti e sul peso delle assenze che hanno condizionato il rendimento della squadra negli ultimi mesi. “Pochi cambi di Allegri? Contro la Roma è stata una prestazione importante, partita vera contro una squadra forte. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti ma la squadra va analizzata con lucidità: per due mesi ci sono mancati Anguissa e McTominay che in Italia spostano gli equilibri, sia in fase difensiva che offensiva. Dobbiamo uscire da questa situazione, è una partita importante e giocano i migliori”.

Manna: “De Bruyne era stanco, Lobotka per anni il miglior playmaker della Serie A”

Il direttore sportivo ha poi chiarito le ragioni dell'avvicendamento a centrocampo tra Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka, evidenziando le differenti caratteristiche dei due calciatori e la necessità di gestire le energie del belga. “Come cambia con Lobotka al posto di De Bruyne? Hanno caratteristiche diverse, Kevin è un 10 ed è più offensivo, ma Lobotka per anni è stato il miglior playmaker della Serie A: ha valori, è un ragazzo determinato. Kevin era stanco e speriamo che oggi Lobotka ci dia una mano”. Infine, un passaggio sulle qualità offensive del Monza e in particolare su Varela, senza dimenticare Ngonge, calciatore di proprietà del Napoli: “Varela? Loro sono bravi, davanti sono forti. Perché Varela-Robinson, oggi gioca Ngonge che è nostro e ha qualità. Zeballos, Mota... Varela è un giocatore forte, sta facendo bene e ha tante cose”.