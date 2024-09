Sosa: "Il vantaggio del Napoli ha un nome e un cognome"

L'ex attaccante Roberto 'El Pampa' Sosa ha rilasciato una lunga e approfondita intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport a proposito dei principali temi riguardanti la Serie A: "Per il Napoli non sarà facile ma con Conte nulla è impossibile. L'Inter è favorita, ha inserito giocatori internazionali e di qualità in un gruppo già forte di suo. Se non fanno come il Napoli dello scorso anno... Però Napoli e Juventus possono avvicinarla e infastidirla. Sono a distanza, significativa ma non esagerata. Dietro, staccate, le altre".

Si sofferma quindi in particolare sulla situazione del Napoli: "Hanno un vantaggio che ha un nome e cognome: se prendi Antonio Conte in panchina vai sul sicuro, De Laurentiis ha fatto un colpo. Era necessario avviare un nuovo ciclo, gli investimenti sono possenti e hanno cambiato il volto. Anche la scelta di Thiago Motta per la Juventus mi incuriosisce assai...".

Conclusione con un colpo-simbolo per ciascuna delle tre favorite secondo 'El Pampa' Sosa: "Dall'Inter prendo Thuram, a volte sembra che voli o venga da un universo diverso, sovrannaturale. Al Napoli scelgo Buongiorno, destinato a diventare tra i più forti al mondo. E alla Juventus punto su Vlahovic, sente la porta".