Sosa: "Kvara vale tutti i soldi del rinnovo! Anche al PSG o in Premier farebbe bene"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Rinnovo Kvaratskhelia? Per quanto riguarda la questione economica io non lo so, 5 milioni, 4, 6, a me poco interessa...

Però credo che Kvaratskhelia sia uno tra i giocatori più importanti della nostra Serie A, se non il migliore. Ci metto Leao, ci metto eventualmente qualche altro attaccante. Quando i tifosi dicono 'Non li vale quei soldi' è perché vogliono che rimanga, che non venga comprato da nessuno. Quindi c'è anche lì il doppio gioco. Secondo me li vale tutti, perché è un giocatore diverso: secondo me lo metti al Paris Saint Germain, lo metti in Premier, e fa bene. Io mi auguro che possa rinnovare e possa rimanere molti anni nel Napoli".