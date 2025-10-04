Sosa smentisce: "Ma quale pestarsi i piedi, De Bruyne lontano 50mt da McTominay!"

vedi letture

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l’ex azzurro ed allenatore Roberto Pampa Sosa ha parlato delle polemiche su De Bruyne-McTominay legate alle posizioni: “Si può dire che McTominay non è nel suo momento migliore, non è lucidissimo, non è la sua miglior partenza. Si può dire. La posizione di De Bruyne in possesso è spesso tra i centrali difensivi, è lontano 50 metri da McTominay, cosa c’entra?

Dicono che si pestano i piedi. Ma magari fossero più vicini, così potrebbero palleggiare insieme più da vicino Ma McTominay giocava lì già l’anno scorso, il Napoli vince lo Scudetto con lo scozzese lì. Non è la sua preferita, può starci un calo, ma non può neanche fare un gol a partita o una rovesciata ad ogni gara. Per me è un discorso che nasce per criticare De Bruyne e quindi buttano tutti dentro, molti sono cercatori di likes".