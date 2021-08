Sottosegretario Vezzali: "Se tutti si comportano bene, si possono riaprire gli stadi al 100%"

Intervenuta in un meeting a Roma, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha parlato così della riapertura degli stadi: “Il nostro comportamento incide sulla salute di chi ci sta vicino, quindi è fondamentale rispettare tutte le linee programmatiche dettate dal Governo se vogliamo tornare verso una sorta di normalità. All'aperto ad oggi è previsto il 50% di presenza del pubblico e al chiuso il 35%. Questo vuole essere solo un punto di partenza che mi auguro presto possa essere alzato, ovviamente sempre facendo i conti con quella che sarà la situazione epidemiologica. Ma se ognuno di noi si comporterà nella dovuta maniera, credo possa far sì che il prima possibile gli stadi possano essere riempiti al 100% così come i palazzetti".