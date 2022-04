Soviero: "Fiorentina e Roma abbordabili per il Napoli. Meret? Gli manca la personalità"

"Avevo parlato con il direttore Marino, ma poi optarono per Iezzo. Mi sarebbe piaciuto giocare a Napoli".

"Fiorentina e Roma sono abbordabili perché ti fanno giocare. il Napoli ha difficoltà proprio con le squadre che si chiudono". E' l'opinione dell'ex portiere, Salvatore Soviero, intervenuto a 'Club Napoli All News' in onda su Teleclub Italia che, sul dualismo infinito tra Ospina e Meret, ha aggiunto: "A Meret manca la personalità. I talenti italiani sono bruciati in partenza - ha sottolineato - perché sono subito attaccati ad ogni errore. Eppure, i più grandi preparatori per i portieri ce li abbiamo in Italia. Il Napoli, per puntare su Meret il prossimo anno, paradossalmente manderebbe via Ospina che potrebbe farti vincere il campionato".

Nell'anno in cui il Napoli era in C1, "fui vicino ad indossare la maglia azzurra - ha rivelato il portiere . Avevo parlato con il direttore Marino, ma poi optarono per Iezzo. Mi sarebbe piaciuto giocare a Napoli. Da avversario mi hanno sempre accolto bene".Tuttavia, "dovunque ho giocato sono stato sempre bene, non è facile vivere in determinate piazze se non hai una certa personalità come Salerno, che è la tomba dei portieri, e Genova. I derby sono state le sfide più belle, mentre le cose più brutte sono avvenute state quando mi sono prodigato per alcuni compagni di squadra, i quali però l'anno dopo facevano la fila per mettermi alla porta".

A sette gare dalla fine del campionato, "prevarrà chi ha più voglia di vincere. Il Napoli avrà una piazza che lo spingerà - ha osservato l'ex portiere - ma senza caricare troppo perché con la squadra eccessivamente sotto pressione abbiamo visto cosa può accadere. Ritengo comunque che il calo fisico gli azzurri l'abbiano già avuto". In questo finale, un ruolo importante lo avranno gli arbitri che "non sono incompetenti - ha concluso Soviero - ma sono preparati. Credo però che un po' di malafede ci sia se ripenso al rigore non dato a Belotti con l'Inter e a quello dato all'Inter con la Juventus".