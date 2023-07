Spalletti alla Juve tra un anno? De Maggio: “Non ci credo. E poi con quel tatuaggio…”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato ospite del podcast ‘Solo per la maglia’

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato ospite del podcast ‘Solo per la maglia’: “Spalletti alla Juve tra un anno insieme a Giuntoli? Non ci credo. Faccio un’addizione: già quando andò Sarri, l’ambiente Juve non lo accolse benissimo. Ora immaginate che un allenatore, già di per se ha il suo carattere, si presenta allo Stadium con un tatuaggio con lo scudetto e il logo del Napoli. Secondo me non legherebbe con l’ambiente Juve”.