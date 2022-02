Spalletti ammette: "Mercato? Non vedevo l'ora finisse, temevo qualche partenza"

Luciano Spalletti ha parlato di mercato, appena finito, in conferenza stampa, prima della sfida contro il Venezia: "Non vedevo l'ora che finisse, per abbracciare i miei, c'era più il dubbio di qualche partenza che di qualche arrivo. In realtà non mi aspettavo niente, c'era un piano con la società per restare con chi c'è, rimanendo coerenti col pensiero dei nostri calciatori che li ritenevamo forti all'inizio come adesso. In quella tempesta perfetta siamo rimasti della stessa idea, il pericolo non era reale perché serviva la nostra disponibilità".