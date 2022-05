Spalletti 'avvisa' Insigne: "Svegliarsi a Toronto è diverso che farlo a Napoli"

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato di Insigne che andrà al Toronto, il tema è la possibile nostalgia del capitano

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato di Insigne che andrà al Toronto, il tema è la possibile nostalgia del capitano: "Insigne non so poi se avrà messo a fuoco nei suoi pensieri che svegliarsi a Toronto o in altri posti è diverso che svegliarsi a Napoli, mi piacerebbe vederlo la prima volta (ride, ndr) che capirà che è lontano dalle sue radici. Succederà anche a lui, è successo a tanti, Napoli ti sta sulla pelle quando sei un leader come lui. Potrebbe mettersi un bel quadro quando si sveglia. Napoli o Roma come energia? Lascio decidere lei (ride, ndr)".