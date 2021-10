Spalletti: "Domani è uno scontro diretto per il condominio più ambito d'Italia”

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato anche dell’importanza di questa sfida in ottica scudetto: "Domani è uno scontro diretto per il condominio più ambito d'Italia. E rimarrà integro per tutto l'anno, nessuno verrà escluso prima. Per essere un allenatore felice ho bisogno di piazze da umori forti”.