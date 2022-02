Spalletti elogia Rrahmani: "E' diventato leader, complimenti per la sua crescita"

Intervenuto in conferenza stampa, Spalletti ha elogiato la difesa orfana di Koulibaly e comunque efficace: "Me l'aspettavo, anche quando facevo giocare Manolas c'era Rrahmani sempre sul pezzo che mi mostrava che faceva il suo mestiere, doveva avere più attenzione nella costruzione bassa per avere qualità nell'uscita, ora è perfetto, ti trova quelli in trequarti spessissimo e poi ha assunto una personalità da leader della difesa, urla verso tutti e complimenti per il suo livello, come Juan Jesus senza fare discorsi di rivalsa, ha lavorato e fatto vedere che può avere un futuro in qualsiasi squadra che merita per l'uomo".