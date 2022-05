Spalletti: "Futuro? A voi interessa solo se si vince il campionato. Pensiamo a finire bene"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Torino

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Torino: "Il futuro è il prossimo allenamento, quello di martedì. Dobbiamo pensare a finire bene la stagione, non pensiamo alla prossima. A voi interessa solo se si vince il campionato oppure no. Facciamo lavorare seriamente e diamo il merito a tutti per il lavoro fatto. Abbiamo raggiunto un grandissimo risultato, grandissimo. Poi penseremo al futuro".