Spalletti: "Il mio carattere? Certe considerazioni nascono sempre da quei due precedenti..."

Giovanni Simeone sorride anche se non gioca sempre, Luciano Spalletti lo fa molto meno anche se il suo Napoli vola. Del carattere del tecnico - che ancora una volta fa riferimento ai precedenti Totti e Icardi - ha parlato il diretto interessato: "Voi andate un po' dietro a quello che si sente dire. Non fate confusione fra il mio carattere e il mio atteggiamento. Il mio carattere dipende da me, il mio atteggiamento dipende da te: vieni con un certo atteggiamento e lo avrai indietro. Continuano a dire che si fa casino, il bordino riscaldato viene da due situazioni che ho messo a posto. Il mio carattere è normalissimo, io mi ci trovo a mio agio perfettamente, se lei lo trova scomodo dipende da lei. Però l'atteggiamento è diverso: dipende da quello che mi dici, da quello che mi fai. Ma è una risposta in base a quello che ricevo. Simeone? Un grande dispiacere che ho avuto nell'ultima partita è stato quello di non averlo potuto fare giocare, se lo meritava per il contributo che ci ha dato e per l'entusiasmo che mette. Il giorno dopo in allenamento è stato uno spettacolo, per me diventa facile se si ha a che fare con persone che hanno questa mentalità qui e secondo me si vincono anche più partite".