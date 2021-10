Spalletti: "Mertens? Avrei voluto farlo giocare con lo Spartak. Ghoulam? Se lo porto vuol dire che sta bene"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha risposto alle domande sulle condizioni di fisiche di Dries Mertens e Faouzi Ghoulam.

Come sta Mertens? Quando potrà giocare? "Mertens sta a posto, a volte si fanno valutazioni, avrei voluto farlo giocare nell'ultima partita, ma lo scorrimento della gara ti ribalta i calcoli ed è venuta fuori una gara diversa in cui ho usato altri calciatori che non avrei voluto usare per riprendere il risultato. E' a disposizione, e lo possiamo usare".

Ghoulam verrà convocato? Come sta? "Viene con noi, poi che devo dire, che sta bene? Sta bene, altrimenti lo lasciavo a casa".