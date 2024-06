Podcast Spalletti protegge Di Lorenzo, Garbo: "Perché non lo fa con Scamacca?"

vedi letture

A parlare di Nazionale a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex giornalista Mediaset e scrittore, Daniele Garbo:

Inter, possibile l'addio di Calhanoglu:

"70 mln sono tanti, ma anche 40 andrebbero bene. Risparmieresti sull'ingaggio e a queste cifre troveresti il sostituto. Se poi non vuole rimanere, che vada, non vedo quale sia il problema. I sostituti si trovano. Io credo che l'Inter faccia il tifo per il Bayern".

Può essere Samardzic il sostituto?

"Ma è un giocatore diverso, non è la stessa cosa di Calhanoglu. Mi chiedo: provare a metterci Barella è un'eresia?".

Italia, stasera la Croazia. Spalletti ha parlato di meno bellezza e più sostanza:

"Ho la sensazione che Spalletti sia molto preoccupato e se passi questo alla formazione sono guai. Vuole mettere una squadra più muscolare che fermi la qualità dei croati. Per me non è un bel messaggio. E non mi convince che abbia protetto Di Lorenzo e Jorginho, perché non lo ha fatto con Scamacca? E' inspiegabile. Che colpa ne ha se non ha ricevuto un pallone?".

Se si torna a casa, Spalletti potrebbe dimettersi?

"Io credo che il suo discorso sia in prospettiva, per i Mondiali. Potrebbe lasciare solo se non vede un futuro, ma la Federazione credo che abbia piena fiducia. Di sicuro la partita con la Spagna ha tolto certezze. Spalletti paga una situazione che non è colpa sua. Abbiamo una squadra con talenti modesti, non abbiamo un leader o giocatore guida. Il calcio italiano è in un momento di ricambio generazionale non positivo. Spalletti è un bravo tecnico ma non ha la bacchetta magica".

Che ne pensa della linea verde della Roma? La convince?

"Ho delle perplessità legate al futuro dei Friedkin, visto il loro futuro impegno nell'Everton. Capisco la loro volontà di andare in Premier ma ho paura che sottragga risorse alla Roma. E l'altro aspetto che potrebbe indurli a mollare sono le difficoltà dello stadio".

Juve, Motta vuole Soulé in ritiro. Fa bene o no?

"Sì, è un giovane e Motta fa crescere i giocatori. Potrebbe essere una mossa eccellente. Aggiungere ai suoi giovani di prospettiva anche lui sarebbe ottimo".