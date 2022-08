Spalletti si tira fuori: "Portieri? Ora ne abbiamo due forti, poi di altro non me ne occupo"

Al tecnico del Napoli è stato chiesto anche della situazione portiere ed ha preferito tutto sommato non sbilanciarsi, smarcandosi dalla questione.





Nella conferenza stampa odierna al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è stato chiesto anche della situazione portiere ed ha preferito tutto sommato non sbilanciarsi, smarcandosi dalla questione.

Con Meret e Sirigu si sente coperto nel ruolo del portiere? Con Meret ci ha parlato? Ha chiesto altro?

"Servono due portieri forti ed in questo momento li abbiamo, ma è chiaro che sono situazioni che possono svilupparsi, dei discorsi sono stati fatti e valuteremo cosa accadrà. Io non le voglio neanche sapere, non è il mio ruolo, davvero. Devo fare l'allenamento, quelli che sono disponibili io li alleno, voglio sapere solo chi è disponibile, senza cercare qualcosa in più".