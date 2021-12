Spalletti su Ounas: "Col Sassuolo era il cambio giusto, ma Koulibaly s’è fatto male"

Nel corso della conferenza stampa odierna in vista della sfida con l'Atalanta, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è soffermato su Adam Ounas: "E' pronto, mi è dispiaciuto non averlo avuto, mi è dispiaciuto ancora di più l'infortunio di Koulibaly perché poteva entrare, era la soluzione giusta perché lui è potente, lui ha forza, non è una questione di stazza, non si fa montare addosso".