Spalletti su sostituto Lobotka: "Ce ne sono tre con caratteristiche diverse"

Chi in rosa è il più simile a Lobotka per caratteristiche? E' stata rivolta anche questa domanda a Spalletti intervenuto oggi in conferenza stampa: "Ce ne abbiamo diversi, Demme è quello forse più adatto anche se l'ho usato poco per l'infortunio e un po' lo penalizza la forza fisica, però per far girare palla nello stretto e le serpentine nello stretto è quello più adatto per frequenza del palleggio nella zona affollata. Ndmbele gli mancava il ritmo gara ma anche nell'ultima ha fatto vedere cose nuove, ci vedo anche la possibilità di giocare come play. Poi se Gaetano avesse possibilità di fare esperienza nel ruolo potrebbe diventare importante, tutti mi dicono che deve stare più avanti per l'evidente qualità, ma a me piacerebbe vederlo lì a far girare palla perché ha qualità, potrebbe farlo perché ha anche corsa e struttura, lui i 30-40mt li copre facili".