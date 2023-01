Spalletti sul rinnovo: "Ora non interessa per niente! Si ragionerà nei tempi corretti..."

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha risposto anche a precisa domanda sul futuro, sul rinnovo, nel corso della sua conferenza stampa

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha risposto anche a precisa domanda sul futuro, sul rinnovo, nel corso della sua conferenza stampa: "Significa che siamo in testa, c'è molta strada da fare, aumenterà la voglia di mantenere questa classifica. Su altre cose si ragiona nei tempi corretti, contratti e discorsi non ci interessa niente di niente, ma solo arrivare in fondo a questa stagione come vogliamo arrivarci".