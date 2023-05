Spalletti sulle proteste di Sousa: "Obbligo i miei al silenzio, poi chi viene qui fa casino in panchina"

"Lo conosco da tempo, so come fa questo lavoro e ora ha esperienza e fa anche il giusto casino in panchina..."

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa dopo il pari con la Salernitana ha espresso il suo parere anche su Paulo Sousa e sulle proteste che hanno poi portato l'allenatore granata all'espulsione: "Ne parlo volentieri perché è un allenatore capace, una persona che lavora in maniera molto professionale. Lo conosco da tempo, so come fa questo lavoro e ora ha esperienza e fa anche il giusto casino in panchina... Mi viene da ridere perché è tutto l'anno che quelli della mia panchina li obbligo, li minaccio di fare silenzio e poi chi viene qui è tutto un vocio, un protestare.

Quasi quasi mi viene voglia di dire: 'Facciamo come prima...' L'arbitro oggi ha diretto la gara in maniera corretta e non c'era bisogno di tutto quel casino. La Salernitana s'è meritata questo punto".