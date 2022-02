Spalletti: "Tuanzebe fuori dalla lista? Dispiacere fortissimo, però mi serviva Ghoulam"

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa prima della gara con il Venezia, ha spiegato perché ha escluso Tuanzebe dalla lista Uefa: "La spiego male, ma poi voi mi dovete spiegare l'esclusione di un altro per inserire lui. Il momento in cui non vorresti mai fare l'allenatore è quando chiami un giocatore nell'ufficio per dirgli perché non fa il torneo. All'Inter lo dissi a 3-4 perché c'era la lista Uefa ridotta, lì fu un massacro, crei proprio un gruppo di escluso ma sono calcoli. In questo caso esce Manolas ed entra Ghoulam che era infortunato, sono valutazioni, il terzino sinistro manca, di centrali ce ne sono 3 col ritorno di Koulibaly. Davanti la forza va mantenuta se vuoi far strada. E' comunque un dispiacere per Axel, ci stiamo conoscendo, ora deve curarsi la schiena ma è subito entrato nel gruppo, sa già parlare un po' l'italiano, in allenamento va fortissimo e ci aiuta anche con i contrasti, lo ringraziamo".