Specchia boccia Mario Rui: “Con l’Udinese ha pensato più a bagnarsi i capelli che a giocare”

Così Paolo Specchia, allenatore e commentatore, ai microfoni di Ottochannel

“Nel gioco tra il Napoli e le altre c’è un abisso. L’atteggiamento sbagliato di Mario Rui è stato il simbolo del finale da brivido con l’Udinese. Spalletti uomo giusto per vincere a Napoli”. Così Paolo Specchia, allenatore e commentatore, ai microfoni di Ottochannel: “I numeri del Napoli sono straordinari, sono il suggello di una giusta apoteosi, quei minuti finali con l’Udinese sono una casualità e non una spia di un difetto. Di certo la superficialità non deve appartenere a questa squadra: il manifesto è stato l’atteggiamento di Mario Rui che ha pensato troppo a bagnarsi i capelli e meno alle dinamiche di gioco. Non mi è piaciuta la gestione del secondo tempo del portoghese, che resta però uno dei protagonisti del Napoli magnifico che abbiamo visto.

C’era stanchezza, del resto ci sono 5-6 calciatori insostituibili e che giocano sempre. Il Napoli non ha rivali per il gioco espresso, c’è un abisso con le altre ed è in ottime mani, perché ha Spalletti che io ho sempre elogiato. Per me non ha difetti, forse nella comunicazione, ma anche sotto questo profilo a Napoli lo trovo migliorato. E’ una persona vera e magari a gennaio replica la partenza lanciata”.