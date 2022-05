Spezia, Ferrer: "Al Maradona la gara della svolta! Si dice che avemmo fortuna, ma..."

Salva Ferrer, difensore dello Spezia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Salva Ferrer, difensore dello Spezia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono allo Spezia da tre anni e abbiamo lavroato tantissimo prima per la promozione in Serie A e poi per la salvezza. Il fatto di essere giovani fa sì che il gruppo venga al di sopra di tutto, ci sosteniamo tutti a vicenda.

Verde? Sempre legato a Napoli, è un napoletano vero e mi ha parlato della gente, facendomi capire che Napoli è una città diversa da tutte le altre. Lui ce l'ha nel cuore. Spezia-Napoli? Troveremo un Napoli più rilassato e che può fare più male di un Napoli sotto pressione. Ce la giocheremo contro una squadra che verrà qui a fare una bella partita.

Lo 0-1 del Maradona all'andata? Non so se gli azzurri se la siano legata al dito, ma hanno fatto una bella stagione. Noi avevamo toccato il fondo. Si dirà che è stata fortuna, ma giocammo una bella partita e mettemmo in difficoltà una grande squadra. Dopo la vittoria festeggiammo perché sembrava che qualcosa stesse cambiando, c'era attaccamento verso Thiago Motta, fu una partita chiave per cambiare la nostra mentalità".