Spezia, il vicepresidente: "Domani turnover ma onoreremo l'impegno come a Roma"

Nel corso di 'Radio Goal', Andrea Corradino, vice presidente dello Spezia, avversario del Napoli di domani, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Turnover obbligato domani visti anche alcuni infortuni. Dobbiamo onorare l’impegno, ma viste le tante partite in pochi giorni è giusto far ruotare i giocatori. Credo che come è successo a Roma, dove sono scesi in campo giocatori che hanno giocato meno, faremo come sempre il nostro.

Cosa manca al Napoli? Secondo me il Napoli è una delle squadre che gioca meglio, con giocatori di grande qualità e quindi è abbastanza sorprendente l’andamento altalenante del Napoli. E’ capace anche di grande imprese come contro l’Atalanta. Ho visto in certe circostanze una mancanza di equilibrio, non credo che ci siano problemi di motivazioni, poiché Gattuso è un maestro in questo.

Domani il Napoli si schiererà col 4-3-3? Le assenze di Mertens e Osimhen pesano tantissimo, la loro mancanza potrebbe aver indotto il cambio del sistema di gioco. In Campionato il Napoli contro di noi ha avuto tante occasioni, la loro sconfitta è stata inaspettata”.