Spezia, Verde cuore azzurro: "Se il Napoli si stesse giocando lo scudetto oggi non scenderei in campo"

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, è un grande tifoso del Napoli, essendo cresciuto al Rione Traiano. E in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dimostra una volta in più di avere il cuore azzurro: "L’avevo detto: con noi salvi e il Napoli in corsa per lo scudetto non penso sarei sceso in campo. Quindi va bene, da rilassato è più bello. Scambierò la maglia con Insigne, è anche la sua ultima partita. Ma ne dovrò chiedere altre 5-6 per gli amici".