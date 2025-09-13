Spinazzola a Dazn: "Neoacquisti? Insieme solo due giorni, ma si sono calati subito"

Leonardo Spinazzola, esterno sinistro del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "Lo scudetto sul petto è una responsabilità ma anche un piacere, ci deve far capire che siamo un gruppo e una squadra forte. Siamo soprattutto umili, dal primo giorno di ritiro abbiamo ripreso come se nulla fosse".

Vi siete amalgamati bene con i nuovi? "Siamo stati solo due giorni al completo, sono pochi però i nuovi si sono calati subito nella realtà: entrare nel nostro gruppo è facile".