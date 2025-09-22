Spinazzola a Dazn: "Regalata noi la sofferenza finale, troppa superficialità nei finali!"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli e MVP nella sfida contro il Pisa, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "I tre punti hanno un grandissimo peso. La sofferenza finale l'abbiamo regalata noi, la partita era chiusa sul 3-1. E' successo anche in un'altra occasione contro la Fiorentina, nei minuti finali pecchiamo un po' di superficialità e questo non va bene".

Dedica al gol? "Ho dato un bacio per mia moglie e il galoppo per un amico".

Su Lucca. "Io credo tanto in Lorenzo perché è fortissimo e anche l'esultanza del mister è per questo perché lui lo spronta sempre, ci crede tantissimo".