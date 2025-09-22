Spinazzola a Dazn: "Regalata noi la sofferenza finale, troppa superficialità nei finali!"
TuttoNapoli.net
Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli e MVP nella sfida contro il Pisa, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "I tre punti hanno un grandissimo peso. La sofferenza finale l'abbiamo regalata noi, la partita era chiusa sul 3-1. E' successo anche in un'altra occasione contro la Fiorentina, nei minuti finali pecchiamo un po' di superficialità e questo non va bene".
Dedica al gol? "Ho dato un bacio per mia moglie e il galoppo per un amico".
Su Lucca. "Io credo tanto in Lorenzo perché è fortissimo e anche l'esultanza del mister è per questo perché lui lo spronta sempre, ci crede tantissimo".
Pubblicità
Le Interviste
Conte a Dazn: "Presi 9 giocatori per fare una rosa che prima non esisteva, ora dateci tempo! Su Lucca..."
Copertina Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
In primo piano
Napoli-Pisa 3-2, le pagelle: Spinazzola monstre, che rivincita di Lucca! Bravo Gilmour, Buongiorno solido
Francesco CarboneMcTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano
Fabio TarantinoDi Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"
Daniele RodiaRileggi liveManchester City-Napoli 2-0 (Haaland 56', Doku 65'): vince il City con due gioielli di Haaland e Doku
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..."
Francesco CarboneBeukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com