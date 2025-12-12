Spinazzola avverte: "Udinese? Non esistono partite facili, serve intensità e cattiveria!"

Il calciatore del Napoli, Leonardo Spinazzola, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole: "Benfica-Napoli? Dal primo minuto si è visto che loro avevano un'altra energia: arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata un po' di gamba, un po' di brillantezza e questo si è visto. Mourinho? L'ho ritrovato bene, anche ringiovanito (ride n.d.r.) Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio.

Ora, però, non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci. Dobbiamo ragionare un passo alla volta. Con la difesa a tre ovviamente sei più coperto, perché aggiungi un difensore di peso, però a livello di scalate cambia il giusto, perché è dall'inizio dell'anno che stiamo lavorando molto uomo su uomo.

Udinese-Napoli? Non esistono partite facili, nemmeno sulla carta. Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l'Udinese ha, diventa difficile. L'Udinese è una squadra alta, credo che sarà una partita molto fisica. I concetti sono più o meno sempre gli stessi, quindi, anche se giochiamo con molta frequenza, sappiamo cosa fare".