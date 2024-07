Spinazzola: "Mio figlio vede solo video e dice che sono scarso rispetto agli altri"

vedi letture

Il difensore del Napoli Leonardo Spinazzola è stato intervistato dal club azzurro sul canale Youtube e ha fatto una simpatica rivelazione: "Mio figlio conosce il figlio di Juan Jesus, sono cresciuti assieme alla Roma i primi due anni. Quando ha saputo del Napoli e che l'avrebbe ritrovato è stato felicissimo. Mio figlio ormai è impazzito per il calcio, a casa inizia col pallone, si diverte a tutte le ore, va avanti e indietro, gli piace e sono contento perché fare uno sport per i bambini è fondamentale. Non l'ho spinto io, anzi io gli avevo parlato del tennis, ma lui solo calcio, vede video dalla mattina alla sera, dice che gli altri sono più forti di me (ride, ndr).

Mi dice che io sono scarso e gli altri sono più forti di me. Tutto il giorno fa questo".